Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0

Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 17:01Calcio femminile
Claudia Marrone

Si è ufficialmente alzato il sipario sull'11ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha presto il via questo pomeriggio presso il 'Fersini' di Formello, dove si è vista la sfida di alta classifica tra Lazio e Fiorentina: giornata storta per la compagine viola, che ha segnato un unico gol, nella propria porta. Le biancocelesti vincono 3-0 e in classifica si portano al terzo posto, a parti punti proprio con le toscane che però - causa scontro diretto - scivolano fuori dalla zona che vale l'Europa.

Il turno, verrà concluso poi nella giornata di lunedì, con la sfida della Juventus che riceverà la visita del Parma; domani, invece, fari puntati su Como Women-Inter , che si giocherà a Meda - campo del Renate, formazione di Serie C - in diretta Raisport.

Di seguito, il quadro del turno:

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA
Già giocata
Lazio-Fiorentina 3-0
29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)
Domenica 25 gennaio
Ore 12:30 - Milan-Ternana Women
Ore 12:30 - Genoa-Roma
Ore 15:00 - Como Women-Inter (diretta Raisport)
Ore 12:30 - Sassuolo-Napoli Women
Lunedì 26 gennaio
Ore 18:00 - Juventus-Parma

Classifica - Roma 25, Inter 18, Lazio 18*, Fiorentina 18*, Juventus 17, Como Women 16, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7

*una gara in più

Articoli correlati
Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Como-Torino 6-0: il tabellino della gara Como-Torino 6-0: il tabellino della gara
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 22^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 22^ giornata di campionato
Altre notizie Calcio femminile
Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"... Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0... Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro... UfficialeSi chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"... Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della... UfficialeAltro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek... UfficialeJuventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio Genoa Women, rottura del crociato per Di Bari: ieri l'operazione al ginocchio
Non c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women... UfficialeNon c'è spazio alla Juve, Alessia Capelletti cambia: giocherà 6 mesi al Como Women
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
1 Perché il Fenerbahce ha deciso di vendere En-Nesyri dopo 38 gol in un anno e mezzo
2 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
3 En-Nesyri in viaggio verso la Juventus, La Stampa lo esalta: "Salto di qualità"
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
5 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
Immagine top news n.1 Como-Torino 6-0, le pagelle: Baturina mostruoso, Da Cunha è il rigorista. Kuhn si sblocca
Immagine top news n.2 Lotito furioso dopo la sua telefonata pubblicata sui social: "I giocatori non sono contro Sarri"
Immagine top news n.3 Juve, incontro tra En-Nesyri e il Fenerbahce per definire l'addio e il passaggio in bianconero
Immagine top news n.4 Il Nottingham Forest promuove il made in Italy: chi sono i 7 giocatori ex Serie A della rosa
Immagine top news n.5 Napoli, ecco Giovane: iniziate le visite presso la clinica milanese La Madonnina
Immagine top news n.6 Giovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Immagine top news n.7 Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Luis Henrique, altra bocciatura. E il Besiktas bussa all'Inter: parte se torna Perisic?
Immagine news Serie A n.2 Como, Kuhn esce allo scoperto: "Vogliamo andare in Europa, è il nostro obiettivo"
Immagine news Serie A n.3 Giovane firma con il Napoli, Baroni sul possibile esonero: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Torino, Vlasic: "Una vergogna, il peggior giorno della mia carriera. Chiedo scusa ai tifosi"
Immagine news Serie A n.5 Giovane al Napoli, ci siamo: ha firmato il contratto, ci sarà contro la Juventus
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, poche emozioni nel primo tempo: Modena e Palermo a riposo sullo 0-0
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Giocato a viso aperto. I tifosi sono vicini, ma vogliono i risultati"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "La Samp va aggredita subito. Il mercato? Arriverà il sostituto di Bettella"
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: la decide ancora Candellone, male Tiritiello
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Bari 1-2, le pagelle: Rao stappa la partita, Moncini la vince
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Venezia 2-5, le pagelle: Adorante straripante, Yeboah fuoriclasse. Esordio horror per Chrysopoulos
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 23ª giornata: cade l'Union Brescia, sorride il Benevento. Il Latina non si ferma più
Immagine news Serie C n.2 Tra rossi e rigori, la Cavese non ci sta. Prosperi: "Veniamo sempre puniti con leggerezza..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 23ª giornata: dopo i primi 45', sorride il Benevento. Sotto di un gol, invece, il Brescia
Immagine news Serie C n.4 Zamuner: "Sapevo di aver costruito una squadra forte, ma il mio Vicenza ha sorpreso tutti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Capuano, il Giugliano riparte da Di Napoli
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, ecco il nuovo tecnico: panchina affida a mister Di Napoli. È il quarto della stagione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, nuovo rinforzo per la porta: accordo fino al 2028 con Larissa Rusek
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?