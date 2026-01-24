Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Si è ufficialmente alzato il sipario sull'11ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha presto il via questo pomeriggio presso il 'Fersini' di Formello, dove si è vista la sfida di alta classifica tra Lazio e Fiorentina: giornata storta per la compagine viola, che ha segnato un unico gol, nella propria porta. Le biancocelesti vincono 3-0 e in classifica si portano al terzo posto, a parti punti proprio con le toscane che però - causa scontro diretto - scivolano fuori dalla zona che vale l'Europa.
Il turno, verrà concluso poi nella giornata di lunedì, con la sfida della Juventus che riceverà la visita del Parma; domani, invece, fari puntati su Como Women-Inter , che si giocherà a Meda - campo del Renate, formazione di Serie C - in diretta Raisport.
Di seguito, il quadro del turno:
SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA
Già giocata
Lazio-Fiorentina 3-0
29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)
Domenica 25 gennaio
Ore 12:30 - Milan-Ternana Women
Ore 12:30 - Genoa-Roma
Ore 15:00 - Como Women-Inter (diretta Raisport)
Ore 12:30 - Sassuolo-Napoli Women
Lunedì 26 gennaio
Ore 18:00 - Juventus-Parma
Classifica - Roma 25, Inter 18, Lazio 18*, Fiorentina 18*, Juventus 17, Como Women 16, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7
*una gara in più