Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0

Si è ufficialmente alzato il sipario sull'11ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha presto il via questo pomeriggio presso il 'Fersini' di Formello, dove si è vista la sfida di alta classifica tra Lazio e Fiorentina: giornata storta per la compagine viola, che ha segnato un unico gol, nella propria porta. Le biancocelesti vincono 3-0 e in classifica si portano al terzo posto, a parti punti proprio con le toscane che però - causa scontro diretto - scivolano fuori dalla zona che vale l'Europa.

Il turno, verrà concluso poi nella giornata di lunedì, con la sfida della Juventus che riceverà la visita del Parma; domani, invece, fari puntati su Como Women-Inter , che si giocherà a Meda - campo del Renate, formazione di Serie C - in diretta Raisport.

Di seguito, il quadro del turno:

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA

Già giocata

Lazio-Fiorentina 3-0

29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)

Domenica 25 gennaio

Ore 12:30 - Milan-Ternana Women

Ore 12:30 - Genoa-Roma

Ore 15:00 - Como Women-Inter (diretta Raisport)

Ore 12:30 - Sassuolo-Napoli Women

Lunedì 26 gennaio

Ore 18:00 - Juventus-Parma

Classifica - Roma 25, Inter 18, Lazio 18*, Fiorentina 18*, Juventus 17, Como Women 16, Milan 14, Napoli Women 14, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7

*una gara in più