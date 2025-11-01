Juventus, Spalletti esalta Koopmeiners: "Ha comandato di continuo quelli davanti"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-2 e valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Stasera ha visto applicazione e intenzione di rientrare nel giro scudetto?

"L'ho detto perché bisogna dirlo, la strada è lunghissima per fare questo e sicuramente bisogna migliorare anche se abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo creato ma anche sciupato, va bene da un lato ma bisogna crescere. Siamo comunque contenti".

Nessuno si sarebbe immaginato la posizione di Koopmeiners.

"Può fare il braccetto di sinistra, lo ha fatto in Nazionale. E' servito come messaggio ai ragazzi: non si va a difendere, ma ha giocare. Ha comandato di continuo quelli davanti, è stato aggressivo e difensivo. Se lo avessimo usato di più nel giro palla, lui sarebbe entrato più a centro campo a fare superiorità. Forse si è fatto apprezzare di più per quelle che non sono le sue qualità".

Tra le cosa problematiche, la classifica era la minore?

"Ho trovato una squadra in condizione, Tudor si vede che stimola la corsa. Poi si subisce la pressione di questo livello che ha la Juventus da un punto di vista storico. La Juventus ha potenzialità da tutte le parti e probabilmente qualcuno deve ancora raggiungere quello spessore per starci comodo dentro questa tuta. Oggi abbiamo fatto una buona partita e sono molto contento".