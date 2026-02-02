Serie A Femminile, si chiude oggi la 12ª giornata: in programma Fiorentina-Napoli
Dopo i risultati maturati nei giorni scorsi, si chiude oggi la 12ª giornata di Serie A Femminile. L’ultima sfida in programma è quella tra Fiorentina e Napoli Women. Le due formazioni sono divise in classifica da un punto e vanno a caccia della vittoria per rientrare in lotta per le primissime posizioni.
Di seguito il programma fin qui:
SERIE A WOMEN, 12ª GIORNATA
Già giocate
Lazio-Como Women 1-1
16' Kramzar (C), 26' Karczewska (L)
Milan-Genoa 2-1
9' e 88' van Dooren (M), 60' Cinotti (G),
Parma-Roma 3-3
3' Real Carranza (P), 21' [rig.] e 80' [rig.] Giugliano (R), 43' Cox (P), 54' Benedetti (P), 90'+10' Babajide)
Ternana Women-Inter 0-1
6' Detruyer
Juventus-Sassuolo 4-0
9’, 33’ e 56’ Beccari, 17’ Girelli
Lunedì 2 Febbraio
Ore 18.00 - Fiorentina-Napoli Women
Classifica - Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Milan 20, Lazio 19, Fiorentina 18*, Napoli Women 17*, Como Women 17, Sassuolo 9, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7
*una gara in meno
