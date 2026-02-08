Genoa, Colombo raggiunge quota 6 reti in A: record eguagliato, con De Rossi la svolta

Pressione vincente su Buongiorno. Sfera rubata, ingresso in area e diagonale sotto la Nord a superare Meret. E' il racconto del gol di Lorenzo Colombo per il momentaneo 2-2 contro il Napoli. E' sicuramente un momento di grande fiducia per l'attaccante del Genoa che trova il suo sesto gol in campionato eguagliando il suo record personale di reti nel massimo campionato. Un gol che segna il periodo di fiducia della punta che nell'anno solare ha realizzato quattro marcature in sette partite.

A segno sempre con DDR

Un bottino importante per il giocatore che con Daniele De Rossi ha svoltato andando a segno con regolarità. La prima è stata contro la Fiorentina, dopo che aveva fallito un calcio di rigore. Contro il Verona sempre a Marassi aveva momentaneamente pareggiato i conti mentre contro il Pisa aveva siglato il gol dell’1-0. A segno a San Siro contro la sua ex squadra così come nel successo casalingo contro il Cagliari. Infine il gol contro il Napoli di Antonio Conte che però non ha portato punti.

Le sue parole

E al termine del match il ragazzo non ha nascosto la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto anche se c'è il rammarico per la sconfitta: "Io personalmente sono contento, ma non posso esserlo dopo una partita persa di nuovo al novantesimo su un rigore subito. Però io continuo a lavorare. Lavoriamo e andiamo avanti, dobbiamo ancora fare tanti punti e mancano quattordici partite. Preferivo vincere senza il mio gol, chiaramente. Si va avanti, ancora più forti e convinti di quello che siamo".