C'è una stellina che brilla in Belgio. L'Inter sorride grazie a un'operazione alla Nico Paz

La scorsa estate l'Inter ha messo in piedi un'operazione molto intelligente, un accordo che ricorda quello stipulato dal Real Madrid col Como per far maturare il talento di Nico Paz. Consapevole che in Spagna il 10 nato a Santa Cruz de Tenerife avrebbe trovato poco spazio e che il calciatore aveva bisogno di spazio e partite per crescere, nell'estate 2024 la decisione di Florentino Perez è stata quella di spedire il giocatore in Serie A, nel Como di Cesc Fabregas, cedendolo a titolo definitivo ma fissando al contempo il prezzo del diritto di recompra per le tre estate successive. Queste le cifre: nove milioni per riacquistarlo nell'estate 2025 (clausola non esercitata), dieci milioni per il 2026 (quasi certamente verrà esercitata), ma eventualmente anche undici milioni per l'estate 2027.

Per chi cede è un tipo di operazione win win. Perché la cessione è a titolo definitivo ma se il giocatore si rivela da Real Madrid - come nel caso di Nico Paz - allora viene riportato alla casa base a un prezzo già prefissato. Se invece non si rivela pronto a giocare ad altissimi livelli, come accaduto con il difensore Rafa Marin, allora viene definitivamente lasciato andare.

Lo stesso tipo di operazione la scorsa estate l'ha messa in piedi l'Inter per la vendita del centrocampista Aleksandar Stankovic. Alla ricerca dell'erede di quel Jashari ceduto al Milan per 39 milioni di euro, il Club Brugge ha acquistato dall'Inter il figlio d'arte classe 2005 per dieci milioni di euro. Tuttavia, la società di Viale della Liberazione s'è riservata la possibilità di riportare il nazionale serbo a Milano nell'estate 2026 per 25 milioni di euro o per 27 in quella successiva. Non solo: dovesse decidere di non riacquistarlo, avrebbe comunque il 50% sull'eventuale futura plusvalenza che effettuerà il club belga.

La prima stagione in Belgio di Stankovic recita fino a questo momento 36 presenze e sette gol, due dei quali realizzati in Champions League. Le big di Premier League hanno già iniziato a sondare il terreno, ma tutto lascia presagire che a fine stagione l'Inter riporterà il giocatore a Milano per rinnovare ulteriormente la sua linea mediana. Il prezzo del resto è già fissato e visti i prezzi correnti è decisamente un affare: in Inghilterra per il figlio di Dejan sarebbero disposti a spendere molto di più.