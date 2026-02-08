Napoli, Vergara esulta: "A Genova abbiamo vinto da uomini. I tre punti contavano tantissimo"
Tre punti importanti. La vittoria di Genova ha permesso al Napoli di accorciare momentaneamente sul secondo posto rappresentato dal Milan. Adesso la squadra di Massimiliano Allegri, che recupererà il suo match contro il Como il 18 febbraio, dista soltanto un punto. Un 3-2 contro il Genoa arrivato grazie ad un calcio di rigore nel recupero realizzato da Hojlund. Al termine del match, il giovane Antonio Vergara ha commentato sulla propria pagina Instagram:
"Oggi vincere contava tantissimo, a volte però il modo conta un pochino meno… noi lo abbiamo fatto da Uomini".
