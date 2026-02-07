Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women

Saranno Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma ad aprire, all’ora di pranzo di oggi, la tredicesima giornata di Serie A Women: nella prima sfida si incontrano una squadra in piena lotta salvezza, come quella ligure, e una che invece ambisce all’alta classifica e magari a un posto in Europa come quella biancoceleste, mentre l’altra gara sarà uno scontro diretto fra due squadre appaiata a quota nove punti. A chiudere il sabato toccherà alla Juventus che andrà a far visita a un Como Women che ha esonerato a sorpresa il tecnico Sottili nonostante l’ottimo cammino tenuto finora che si è però un po' inceppato nelle ultime quattro uscite.

Domenica invece andranno in scena due scontri diretti per l’alta classifica: la Roma capolista ospiterà infatti il Milan per cercare di mantenere la vetta e magari aumentare il distacco dalle inseguitrici, le rossonere però hanno intenzione di tenere il passo delle prime tre e non potranno fare sconti. L’altro big match invece vedrà l’Inter impegnato in casa contro una Fiorentina che ha necessità di punti per restare agganciata al treno per l’Europa. A chiudere il programma infine la sfida fra un Napoli Women che insegue ancora sogni di gloria e una Ternana Women che necessita di punti per continuare a credere nella salvezza e magari salutare l’ultimo posto.

Serie A Women, 13ª giornata

Sabato 7 febbraio

Genoa-Lazio ore 12:30

Sassuolo-Parma ore 12:30

Como Women-Juventus ore 15:00

Domenica 8 febbraio

Roma-Milan ore 12:30

Napoli Women-Ternana Women ore 15:00

Inter-Fiorentina ore 15:45 (diretta Raisport)

Classifica - Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Milan 20, Napoli Women 20, Lazio 19, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 9, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7