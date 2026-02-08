Diogo Leite alla Lazio? Il caso è aperto. La risposta degli avvocati alle parole di Fabiani

Il centrale portoghese classe '99 Diogo Leite è uno dei calciatori in scadenza di contratto più interessanti dell'intera Bundesliga. Ventisette anni e piede mancino, scuola Porto ma emerso soprattutto grazie a una buona stagione al Braga, veste la maglia dell'Union Berlino dal 2022. Nelle ultime stagioni è sempre stato un pilastro della squadra tedesca, anche nelle competizioni europee. E oggi dopo oltre 120 presenze ufficiali col club di Bundesliga ha deciso di non rinnovare il contratto. Di arrivare a scadenza per poi andare altrove a parametro zero.

Diogo Leite poteva muoversi a buon prezzo anche lo scorso gennaio. Ci ha pensato a lungo la Fiorentina che alla fine ha virato su Rugani, ha quasi chiuso l'operazione la Lazio grazie a un'offerta da 2.5 milioni di euro. Ma poi l'infortunio rimediato dal giocatore lo scorso 31 gennaio al 75esimo della sfida contro l'Hoffenheim ha fatto saltare il banco: trattasi di un problema alla coscia che lo terrà ai box per le prossime sei-sette settimane. Un contrattempo che ha fatto desistere il club biancoceleste, l'ha convinto a non chiudere l'affare al momento delle firme. "Con Diogo Leite ci abbiamo parlato, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori 6-7 settimane ma c'è un accordo di massima col suo agente - ha detto in settimana il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani -. A stretto giro vedremo se vorrà legarsi alla Lazio così come voleva fare prima di questo infortunio".

Fabiani insomma in occasione della conferenza stampa post-mercato ha lanciato un appello a Diogo Leite e al suo entourage. Evidentemente però il centrale portoghese non ha gradito la decisione della società capitolina di non acquistarlo quando tutto era apparecchiato. Di non investire 2.5 milioni di euro per il suo cartellino a causa di un contrattempo fisico che lo terrà fermo per qualche settimana. Nelle ultime ore infatti il giocatore, tramite il suo team legale, ha chiarito che non si sente in alcun modo legato alla società biancoceleste. L'ha fatto con un comunicato diffuso da 'A Bola': "A seguito di diverse dichiarazioni pubbliche e notizie diffuse ieri e oggi in Italia e Portogallo in merito alla presunta esistenza di un accordo tra il giocatore Diogo Leite e la SS Lazio, è necessario fornire i seguenti chiarimenti con il massimo rigore. A scanso di equivoci, non esiste, né è mai esistito, alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di alcun tipo tra Diogo Leite e la SS Lazio, né direttamente né indirettamente".

E ancora in un altro passaggio lo staff legale di Diogo Leite ha precisato: "Con il dovuto rispetto istituzionale, va inoltre sottolineato che la SS Lazio è un club storico di riconosciuto prestigio nel panorama europeo, per il quale il giocatore nutre la massima stima e considerazione professionale. È vero infatti che, durante l'ultima sessione di calciomercato, sono stati avviati contatti al fine di analizzare un possibile trasferimento. Tuttavia, come è di pubblico dominio, tali contatti non sono culminati in un accordo tra tutte le parti coinvolte, motivo per cui non sono stati conclusi. Di conseguenza qualsiasi ipotesi, dichiarazione o rappresentazione pubblica contraria è inesatta e non corrisponde alla realtà fattuale e giuridica. Il giocatore rimane pienamente vincolato e impegnato a rispettare i suoi attuali obblighi contrattuali nei confronti dell'FC Union Berlino, che meritano il massimo rispetto. Ci si aspetta pertanto che tutte le parti coinvolte agiscano in conformità con i principi di buona fede, accuratezza e responsabilità professionale nella gestione pubblica di questioni di questa natura. Riteniamo che questa dichiarazione sia sufficiente a chiarire la questione e chiediamo rispettosamente che eventuali ulteriori commenti si astengano dall'invocare presunti impegni contrattuali falsi e non adeguatamente comprovati. Infine, va anche sottolineato che l'attuale contratto del giocatore scade al termine della stagione sportiva in corso e non è stato assunto alcun impegno in merito a un contratto futuro. Qualsiasi sviluppo riguardante il futuro del giocatore sarà comunicato attraverso i canali appropriati e con il dovuto rispetto a tutte le parti coinvolte".