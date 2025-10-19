Live TMW Lazio, Sarri: "Oggi ho visto un grande gruppo. Basic? Per me è incedibile"

Premi F5 per aggiornare la conferenza stampa

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l’Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

Quanta soddisfazione in questo pareggio?

"I giocatori stanno diventando sempre più gruppo. Abbiamo fatto un primo tempo di ottimo livello, poi è chiaro che nella ripresa l'Atalanta è salita. I giocatori di movimento hanno cominciato ad allenarsi ieri mattina: non potevano fare di più. Tutti hanno dato un grande contributo anche difensivo: io posso solo che essere contento. Da tre settimane a sta parte siamo in una situazione disastrosa sugli infortuni: abbiamo perso il giocatore più pericoloso per gli avversari (Cancellieri ndr), ma Isaksen si è fatto trovare pronto".

Da cosa bisogna ripartire al di là del mercato?

"A giugno mi dissero che il mercato l'avrei fatto io. Staremo a vedere in futuro come si evolverà il mercato. Sicuramente se devo trovare un giocatore da non cedere è sicuramente Basic: lui da tutto sia tecnicamente che moralmente. Con me il primo anno fece più di 30 presenze, e l'ho rivisto con molta personalità. Cercheremo di tirare fuori tutto il potenziale".

Quanto può migliorare la squadra?

"E' una questione di continuità. Con tutti questi infortuni è sempre difficile ottenere una condizione idonea per giocare 90 minuti: per esempio Isaksen siamo stati abbastanza cauti. Zaccagni ha cominciato ad allenarsi ieri, Marusic solo un allenamento. Stessa cosa Basic che però mi aveva fatto capire che stasera voleva continuare ancora".

Come sta Cancellieri?

"Troppo presto. Domani mattina faremo tutte le valutazioni".

Dove può arrivare questa Lazio?

"Se dovessi dichiarare un grande obiettivo prenderei in giro i tifosi. Quello che conta ora è costruire una squadra competitiva considerando anche la concorrenza: soprattutto da parte di squadre che prima erano sotto di noi".

Ci sono novità sul fonte mercato considerando anche le parole di Fabiani?

"Sarei l'allenatore più contento del mondo se vedessi i miei giocatori crescere, a tal punto da non chiedere nessuno sul mercato".

Quanto è stato decisivo Provedel?

"Io penso che stia facendo bene. Se lui è contento di rigenerarsi, sono contento anche io. Una prestazione all'insegna della fiducia".

Come giudica Tavares?

"Ha fatto 60 minuti di buon livello. Ha ancora molti margini di miglioramento".

20:59 - Termina la conferenza stampa di Sarri

