Milan, Tare: "Gli infortuni fanno parte del gioco, non dobbiamo prenderli come un alibi"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "E' una grande opportunità, non ci sono scuse e lamentele. Gli infortuni fanno parte del gioco e la squadra sta bene, stasera giochiamo contro una squadra forte che ha raccolto meno di quanto meritava".

A che punto è Athekame?

"Athekame è un giocatore giovane con grandi potenzialità, ovvio che uno stadio del genere mette pressione e noi dobbiamo mettergliene troppa. In allenamento fa vedere grandi cose e ha meritato la maglia da titolare".

La convivenza fra Ricci e Modric?

"Giocare al fianco di Luka è facile, accanto a un campione del genere puoi imparare e crescere".

Rosa già pronta anche per il futuro?

"La rosa è stata costruita con 19 giocatori di movimento, 3-4 portieri e qualche giocatore di Milan Futuro, queste assenze non sono una cosa positiva ma non le dobbiamo prendere come un alibi. Vincendo possiamo guardare avanti con grande fiducia".