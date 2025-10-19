Fiorentina, Pioli: "Emozionante tornare a San Siro, Kean sta bene e non rischia niente"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Milan: "Emozionante tornare a San Siro per la prima volta, abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale insieme ma il nostro momento e quello che è e dobbiamo restare concentrati. Abbiamo le potenzialità per giocare una buona partita e portare a casa un risultato positivo".

La scelta di Fagioli?

"L'idea è quella avere un centrocampista in più per coprire le giocate offensive del Milan e una volta recuperata palla cercare di fare la partita nella loro metà campo, è quello che abbiamo preparato durante la sosta e cercheremo di fare in gara".

Kean insostituibile?

"Moise è un giocatore molto importante, ha avuto questa distorsione ma sta bene e non corre alcun rischio. E' un giocatore che fa reparto, poi abbiamo altre soluzioni da usare in panchina in base a come andrà la partita".