Lazio, Basic: "Lavoro ottimo in difesa. Reintegro? In campo sempre da professionista"
Dopo la sfida pareggiata contro l'Atalanta, Toma Basic ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto un gran lavoro in difesa, anche se nel primo tempo potevamo sfruttare al meglio altre occasioni. Va bene così, la prossima sfida sarà fondamentale. Ho già detto del lavoro fatto da professionista, ho parlato con il tecnico e sono felice".
