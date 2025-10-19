Getafe-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Alonso risparmia Vinicius prima della Juve

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Getafe-Real Madrid, gara valida per la nona giornata di LaLiga. Gli occhi della Juventus, che sfiderà i blancos tra tre giorni in Champions League, saranno fissi sul match e possono già captare degli indizi dall'undici titolare prescelto da Xabi Alonso.

Il tecnico delle merengues rimette Valverde da terzino destro e Alaba entra al posto di Asensio al centro della difesa. A centrocampo, Camavinga accanto a Jude Bellingham e Tchouaméni. In attacco, Rodrygo prende il posto di Vinicius sulla sinistra e Franco Mastantuono si tiene il posto da titolare.

In ottica classifica di LaLiga, per il Real sarà vitale ottenere un successo stasera al Coliseum per riportarsi in testa al Barcellona e tenere a distanza i blaugrana - reduci da una vittoria in extremis ieri contro il Girona.

Formazioni ufficiali

GETAFE (4-5-1): Soria; J.Iglesias, Duarte, Djené, Rico; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Sancris; Liso.

A disposizione: Letacek, Nyom, Bekhoucha, Munoz, Da Costa, Neyou, Kamara, Mayoral, Juanmi.

Allenatore: José Bordalas.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Alaba, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Rodrygo.

A disposizione: Lunin, Mestre, Asencio, F.Garcia, Brahim Diaz, Pitarch, Arda Guler, G.Garcia, Endrick, Vinicius.

Allenatore. Xabi Alonso.

9ª GIORNATA

Oviedo - Espanyol 0-2

Siviglia - Maiorca 1-3

Barcellona - Girona 2-1

Villarreal - Betis 2-2

Atlético Madrid - Osasuna 1-0

Elche - Athletic 0-0

Celta - Real Sociedad 1-1

Levante - Rayo Vallecano (in corso)

Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)

Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)

LA CLASSIFICA

1. Barcellona 22

2. Real Madrid 21

3. Villarreal 17

4. Atletico Madrid 16

5. Betis Siviglia 15

6. Espanyol 15

7. Elche 14

8. Athletic 14

9. Siviglia 13

10. Alaves 11

11. Getafe 11

12. Osasuna 10

13. Levante 8

14. Vallecano 8

15. Maiorca 8

16. Valencia 8

17. Celta Vigo 7

18. Real Sociedad 6

19. Real Oviedo 6

20. Girona 6

MARCATORI



9 reti: Mbappé (Real Madrid)

6 reti: Alvarez (Atlético Madrid)

5 reti: Eyong (Levante), Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)