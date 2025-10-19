Serie B, 0-1 il parziale della sfida tra Catanzaro e Padova: in gol Perrotta al 31'

Termina con il vantaggio del Padova, in gol Perrotta al 31', il primo tempo dell'ultima gara di oggi dell'ottavo turno di Serie B 2025/26: da segnalare, poco dopo il gol che ha sbloccato la gara, un rigore sbagliato da Pietro Iemmello, che ha mancato così l'opportunità di rimettere in equilibrio la sfida per il suo Catanzaro.

SERIE B, 8ª GIORNATA

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

Frosinone-Monza 0-1

38' Keita Baldè

Mantova-Sudtirol 1-1

40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)

Pescara-Carrarese 2-2

2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)

Reggiana-Bari 3-1

41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)

Juve Stabia-Avellino 2-0

39' Mosti, 42' Bellich

Spezia-Cesena 1-2

4' Lapadula (S), 38' e 45+1' Frabotta (C)

Palermo-Modena 1-1

28' Segre (P), 76' aut. Bereszynski

Empoli-Venezia 1-1

34' Adorante (V), 42' Shpendi (E)

In corso

Catanzaro-Padova 0-1

31' Perrotta