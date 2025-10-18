Lecce-Sassuolo, Thorstvedt: "Vengo da un periodo difficile, ma ora mi sento bene"

Live TMW
Kristian Thorstvedt si presenta ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" per commentare la sfida fra Lecce e Sassuolo.
Che partita è stata?
“Siamo quasi contenti, non è facile giocare qui a Lecce, sono una squadra tosta”.
Come ti senti?
“Per me è stato un periodo difficile, ringrazio chi mi ha aiutato, ora mi sento bene e sono contento”.
Che Sassuolo hai ritrovato?
“I nuovi hanno portato energia e qualità, abbiamo dimostrato di poter fare bene e giocare a livelli alti, vogliamo continuare così”.
Che è successo a fine partita?
“Qualche litigio ma nulla di che, sono cose di campo”.
