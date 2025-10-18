Live TMW Lecce-Sassuolo, Thorstvedt: "Vengo da un periodo difficile, ma ora mi sento bene"

Kristian Thorstvedt si presenta ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" per commentare la sfida fra Lecce e Sassuolo.

Che partita è stata?

“Siamo quasi contenti, non è facile giocare qui a Lecce, sono una squadra tosta”.

Come ti senti?

“Per me è stato un periodo difficile, ringrazio chi mi ha aiutato, ora mi sento bene e sono contento”.

Che Sassuolo hai ritrovato?

“I nuovi hanno portato energia e qualità, abbiamo dimostrato di poter fare bene e giocare a livelli alti, vogliamo continuare così”.

Che è successo a fine partita?

“Qualche litigio ma nulla di che, sono cose di campo”.