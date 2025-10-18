Catanzaro, Aquilani: "Senza cattiveria non si vince. Liberali? Il Mondiale gli ha fatto bene"

Vigilia di campionato per il Catanzaro di Alberto Aquilani. Domani al 'Ceravolo' arriva il Padova di Matteo Andreoletti per una sfida che il tecnico delle Aquile del Sud ha analizzato così nel corso della conferenza stampa odierna.

“Dispiace non esserci - ha esordito il tecnico giallorosso squalificato (fonte UsCatanzaroCalcioNews) -, perché dalla panchina vivi la partita in modo più intenso, a stretto contatto con i ragazzi. Ci manca la vittoria, anche se non voglio creare ulteriore pressione. In alcune partite l’avremmo anche meritata, ma ci siamo fatti del male da soli. Ora serve più cattiveria. Fino ad oggi è stato questo l’elemento che ci è venuto meno. Ho un gruppo fantastico, di ragazzi che non sono contenti del momento attuale. Abbiamo lavorato tanto in queste due settimane, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo.

Indisponibili? Di Francesco è una grande perdita. Per Bettella decideremo all’ultimo.

Liberali rientrato dal Mondiale U20? L’esperienza in Nazionale gli ha fatto bene, ho notato la sua crescita già da qualche settimana. Può darci molto. Se partirà titolare o entrerà a gara in corso, lo vedremo. Sono contento anche per Cissé, per la sua prima convocazione con l’U21.

Padova? Squadra organizzata, lo ha dimostrato anche a Bari, dove non meritava la sconfitta. Ma oggi preferisco pensare solo al mio Catanzaro. Dobbiamo guardare dentro di noi”.