Frosinone-Monza 0-1, le pagelle: Calò educato, Keita Balde sentenza. Palmisani salvatore della patria

Risultato finale: Frosinone-Monza 0-1

FROSINONE

Palmisani 6 - E' il salvatore della patria. Schiaffeggia tutti i palloni che gli arrivano meno uno: quello del gol. Tiro violentissimo di Azzi che prima finisce sul palo e poi sui piedi di Balde. Impossibile vederlo.

Monterisi 6 - Bravo a metterci sempre il fisico quando il gioco si fa duro, furbo a farsi fare fallo. Dal 46' Gelli 5 - Perde palloni con troppa facilità. Non riesce ad essere incisivo.

Oyono A. 6 - Rimonta in maniera pulita e ordinata. Su Caprari si impone ed evita un contropiede velenoso. Dal 78' Cichella S.V.

Bracaglia 6,5 - Salva i suoi dal possibile 2-0 del Monza con Dany Mota. Sa leggere bene tutti i palloni, sa dove farsi trovare.

Calvani 6,5 - Morde le caviglie a chiunque gli si presenti davanti. Nel finale su Petagna e Caprari detta legge con grande personalità.

Koutsoupias 6 - Il Monza fatica al centro grazie all'ottimo lavoro. Eccellenti i fraseggi e i corridoi che sa leggere. Dal 71' Vergani 5,5 - Fa un po' di confusione con la sfera. Tutto sommato entra meglio di altri.

Grosso 6 - Più mezzala che trequartista, si muove benissimo in mezzo al campo con i compagni di reparto. Forte personalità, può esplodere.

Calò 6,5 - Organizza la manovra del Frosinone con il suo piede educatissimo. Sa sempre cosa deve fare senza pensarci un attimo. Grandi tempi di gioco.

Masciangelo 5 - Ha delle buone idee sul lato di sinistra ma non concretizza mai fino in fondo. Poco incisivo. Dal 57' Zilli 6 - Gioca bene nello stretto. Si destreggia benissimo con il pallone anche tra le maglie avversarie.

Raimondo 5,5 - Ravanelli riesce a contenerlo bene, ha poche sfere da giocarsi. Non riesce a liberarsi dal giocatore del Monza e viene servito poco. Dal 57' Kvernadze 6 - Entra quando i compagni stanno un po' rallentando. Nel finale si accende e suona la carica

Ghedjemis 6 - Bella sfida tra mancini con Azzi. Si mangia parecchi gol, soprattutto nel finale.

Massimiliano Alvini 5,5 - Perde la seconda partita di fila ma oggi si presenta bene davanti ai suoi tifosi. Nonostante la sconfitta, infligge un assedio pesante nel finale al Monza di Paolo Bianco.

MONZA

Thiam 6,5 - Si muove arzillo come un gatto. Leggero vola a destra e a sinistra per chiudere la porta.

Carboni 6 - Si spazientisce a tenere a bada Ghedjemis, cliente piuttosto scomodo. Il suo compito lo porta a casa con la piena sufficienza.

Izzo 6 - Rischia e non poco con il suo intervento su Grosso. Concede anche un tunnel ma si muove bene sulla linea di difesa.

Ravanelli 6 - Battagliero contro Raimondo gli intercetta tutti i palloni. Annichilisce per grandi tratti l'attacco del Frosinone.

Obiang 6 - Lotta su tutti i palloni senza concedersi mai una tregua. Ci mette sempre il suo fisico imponente. Esce per non rischiare guai muscolari. Dal 70' Zeroli - Ha sicuramente bisogno di mettere più minuti nelle gambe.

Pessina 5,5 - Primo tempo quasi trasparente. Viene servito poco al centro, non si fa trovare altrettanto. Si illumina più tardi e limita tanti passaggi velenosi.

Azzi 6 - Pressione quasi asfissiante e veemente sulla fascia. Il palo nella porta di Palmisani sta ancora tremando dal legno che ha ricevuto.

Birindelli 6,5 - Esplosivo, ma con troppo affanno. La foga gli gioca la lucidità sotto la porta ma ci mette carisma, energia. Lui si diverte. Dall'83 Brorsson S.V.

Keita Balde 7 - Sblocca la gara con un gol da divoratore dell'area di rigore. Tiene tante palle e le protegge. Tutti i tiri pericolosi del Monza sono suoi. Dal 70' Caprari 5,5 - Non riesce a smarcarsi da Calvani. Nel finale si mangia il gol.

Colpani 5 - Prima di uscire ha tra i piedi il pallone del possibile 2-0. Oggi fa il compitino ma non basta. Troppo poco. Dal 57' Petagna 5,5 - Lavora bene qualche palla, ma si aggiunge alla lista di chi si divora i gol.

Mota 5 - Si fa ubriacare da Bracaglia che gli scippa la sfera del probabile raddoppio. Molto morbido in alcune situazioni. Può dare e fare di più. Dal 57' Ciurria 5 - Poco incisivo e sempre rimontato dalla difesa del Frosinone.

Paolo Bianco 6,5 - La partita comincia introversa ma i giocatori sono ben posizionati, soprattutto in difesa. I tre punti che gli regala Keita Balde sono preziosissimi per la classifica. E' un bel segnale quello che arriva dallo Stirpe: il Monza c'è!