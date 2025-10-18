Mantova-Sudtirol 1-1, le pagelle: Poluzzi (quasi) insuperabile

Risultato finale: MANTOVA-SUDTIROL 1-1

Le pagelle dell'incontro:

MANTOVA

Festa 6 – Attento quando serve, dà sicurezza al reparto. Può poco sul gol di Pecorino.

Radaelli 6 – Buon primo tempo, spinge con continuità e copre bene.

Castellini 6 – Gara ordinata, sempre attento nelle letture. Esce stanco (Dal 79' Maggioni 6 – Contributo ordinato nel finale, copre bene la sua zona).

Cella 5 – Perde la marcatura su Pecorino nell’azione del vantaggio ospite. Pecca di concentrazione.

Bani 6 – Guida la difesa con esperienza, tiene la linea alta senza sbavature.

Paoletti 6,5 – Corre tanto e copre bene, ma manca precisione. Esce per far spazio a Mancuso. (Dal 60' Mancuso 6 – Porta vivacità e dinamismo in attacco, crea un paio di situazioni pericolose).

Artioli 5,5 – Prestazione leggermente opaca, inizia bene poi cala con il passare dei minuti. (Dall'80' Majer s.v. – Entra nel finale).

Ruocco 7 – Migliore in campo per i suoi. Firma il pareggio e si accende ogni volta che tocca palla. (Dal 69' Fiori 6 – Entra con buona intensità).

Trimboli 6,5 – Buon lavoro tra le linee, pericolosissimo in più occasioni.

Bonfanti 5,5 – Poco presente in area, spreca un’occasione nel primo tempo (Dal 69' Mensah 6 – Energia e corsa).

Bragantini 6 – Gara generosa ma confusa. Si becca anche un’ammonizione evitabile.

Davide Possanzini 6 – La squadra gioca un buon calcio per lunghi tratti ma manca cattiveria sotto porta. Pareggio tutto sommato giusto.

SÜDTIROL

Poluzzi 7,5 – Il migliore in campo. Non può far nulla sul gol di Ruocco.

Mancini 5 – In difficoltà nel primo tempo, esce all’intervallo. (Dal 46' Masiello 6 – Esperienza e solidità, entra bene e chiude ogni varco).

Filipe Bordon 6 – Qualche errore in disimpegno, ma nel complesso regge.

F. Davi 6 – Spinge con costanza sulla fascia, anche se perde lucidità nella ripresa.

Molina 6 – Mantiene la posizione e contribuisce alla fase difensiva.

Coulibaly 6 – Lotta e recupera palloni, ma cala nel finale. (Dall'88' Tait s.v. – Subentra nei minuti finali).

Tronchin 5 – Poco incisivo, fatica a contenere le mezzali del Mantova.

Mallamo 6 – Ordinato, prova a dare ritmo alla manovra ma senza acuti. (Dal 46' Zedadka 6 – Dà freschezza e spinta, si fa vedere in avanti).

S. Davi 6 – Suo l'assist per il momentaneo vantaggio, ammonito e sostituito dopo un’ora. (Dal 69' Martini 6 – Buon ingresso, contribuisce alla fase difensiva).

Merkaj 6 – Si muove tanto, utile in pressione ma poco concreto.

Pecorino 7 – Segna un gran gol di opportunismo e tiene in apprensione la difesa mantovana. (Dal 70' Odogwu 6 – Fa a sportellate e crea spazi, anche se non trova il guizzo giusto).

Fabrizio Castori (squalificato) 6 – Imposta una gara accorta e di sacrificio. Il Südtirol reagisce bene e merita il pari.