TMW Sampdoria, Donati ad un passo dall'esonero. Salvatore Foti il nome caldo

La Sampdoria sta andando sempre più verso la scelta di esonerare Massimo Donati. Dopo una giornata di riflessione, arrivata dopo il pesante ko nel derby ligure contro l'Entella di ieri sera, la società blucerchiata sembra sempre più orientata verso il cambio di guida tecnica. Troppo pochi i cinque punti in classifica e soprattutto un ruolino di marcia che torna ad essere preoccupante con cinque sconfitte nelle prime otto giornate di campionato. La posizione dell'allenatore era già in bilico dopo le quattro sconfitte in quattro partite poi rinsaldata dopo il successo interno contro il Pescara.

Donati verso l'esonero

Dopo il 3-1 del "Sannazzari" e con una piazza sempre più esasperata (nel mirino soprattutto la società ma adesso anche la squadra) da una situazione che ricalca quella dell'anno scorso culminata con la retrocessione in Serie C sul campo, e poi la salvezza arrivata al playout dopo il caso Brescia, il club avrebbe deciso per l'esonero del mister ex Legnago.

Foti in pole

Al suo posto l'indiziato numero uno sembra essere Salvatore Foti. Le parti sarebbero vicine con la chiusura che potrebbe arrivare nelle prossime ore. L'ex attaccante, fra le altre anche della Sampdoria, è stato in passato collaboratore a Genova di Marco Giampaolo e negli ultimi anni di José Mourinho alla Roma e al Fenerbahce.