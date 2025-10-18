Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30
Sono appena terminate le sei gare valide per la 10ª giornata del campionato di Serie C iniziate alle ore 14:30. Per quanto riguarda il Girone A vittoria del Renate e pareggio 1-1 fra Triestina e Pergolettese. Nel Girone B ritorno alla vittoria del Livorno sulla Sambenedettese. Nel Girone C, infine, tre punti in trasferta per Foggia e Monopoli, mentre Sorrento-Cosenza finisce 2-2
Di seguito il riepilogo dei risultati e il programma completo del turno:
SERIE C, 10ª GIORNATA
GIRONE A
Alcione Milano-Inter U23 1-2
41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)
Novara-Arzignano Valchiampo 1-0
63’ Lanini
Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0
12' Anelli, 51' Spedalieri
Triestina-Pergolettese 1-1
37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)
Sabato 18 ottobre
Ore 17:30 - Ospitaletto-Cittadella
Domenica 19 ottobre
Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Lumezzane-Trento
Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio
Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecce-Union Brescia
Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Inter U23 18, Alcione Milano 17**, Pro Vercelli 12, Renate 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 12**, Trento 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Novara 10**, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Arzignano Valchiampo 9**, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -7**
* una gara in meno
** una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
Torres-Forlì 0-2
32’ Franzolini, 81’ Macri
Livorno-Sambenedettese 2-1
61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)
Sabato 18 ottobre
Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio
Ore 17:30 - Pianese-Bra
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Ternana
Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo
Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Pineto-Perugia
Lunedì 20 ottobre
Ore 20:30 - Carpi-Ascoli
Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro
Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 16**, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Livorno 10**, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Torres 6**, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2
* una gara in meno
** una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Casarano-Foggia 0-2
30' Morelli, 59' D'Amico
Crotone-Monopoli 0-1
57' Scipioni
Sorrento-Cosenza 2-2
14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)
Sabato 18 ottobre
Ore 17:30 - Latina-Giugliano
Domenica 19 ottobre
Ore 12:30 - Casertana-Siracusa
Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani
Ore 14:30 - Benevento-Potenza
Ore 14:30 - Catania-Salernitana
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese
Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno
Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 16*, Monopoli 15*, Casertana 14, Potenza 13, Latina 12, Sorrento 11*, Audace Cerignola 10, Foggia 10*, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti