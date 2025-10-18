Serie C, 10ª giornata: vittorie per Renate, Livorno e Foggia. Il quadro dei risultati delle 14:30

Sono appena terminate le sei gare valide per la 10ª giornata del campionato di Serie C iniziate alle ore 14:30. Per quanto riguarda il Girone A vittoria del Renate e pareggio 1-1 fra Triestina e Pergolettese. Nel Girone B ritorno alla vittoria del Livorno sulla Sambenedettese. Nel Girone C, infine, tre punti in trasferta per Foggia e Monopoli, mentre Sorrento-Cosenza finisce 2-2

Di seguito il riepilogo dei risultati e il programma completo del turno:

SERIE C, 10ª GIORNATA

GIRONE A

Alcione Milano-Inter U23 1-2

41’, 45’+3’ La Gumina (I), 82’ Marconi (A)

Novara-Arzignano Valchiampo 1-0

63’ Lanini

Renate-Dolomiti Bellunesi 2-0

12' Anelli, 51' Spedalieri

Triestina-Pergolettese 1-1

37' Lambrughi (P), 43' Ionita (T)

Sabato 18 ottobre

Ore 17:30 - Ospitaletto-Cittadella

Domenica 19 ottobre

Ore 14:30 - Vicenza-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Lumezzane-Trento

Ore 17:30 - Pro Vercelli-Giana Erminio

Ore 17:30 - Virtus Verona-Pro Patria

Ore 20:30 - Lecce-Union Brescia

Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Inter U23 18, Alcione Milano 17**, Pro Vercelli 12, Renate 12, Albinoleffe 12, Pergolettese 12**, Trento 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Novara 10**, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Arzignano Valchiampo 9**, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -7**

* una gara in meno

** una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Torres-Forlì 0-2

32’ Franzolini, 81’ Macri

Livorno-Sambenedettese 2-1

61' Cioffi (L), 76' Dionisi (L), 85' Toure (S)

Sabato 18 ottobre

Ore 17:30 - Gubbio-Guidonia Montecelio

Ore 17:30 - Pianese-Bra

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Campobasso-Ternana

Ore 14:30 - Ravenna-Arezzo

Ore 14:30 - Rimini-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Pineto-Perugia

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:30 - Carpi-Ascoli

Ore 20:30 - Pontedera-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 16**, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Livorno 10**, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Torres 6**, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno

** una gara in più

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Casarano-Foggia 0-2

30' Morelli, 59' D'Amico

Crotone-Monopoli 0-1

57' Scipioni

Sorrento-Cosenza 2-2

14' Ricciardi (C), 29' Plescia (S), 75' Cimino (C), 79' D'Ursi (S)

Sabato 18 ottobre

Ore 17:30 - Latina-Giugliano

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30 - Casertana-Siracusa

Ore 14:30 - Atalanta U23-Trapani

Ore 14:30 - Benevento-Potenza

Ore 14:30 - Catania-Salernitana

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Cavese

Ore 20:30 - Team Altamura-Picerno

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 16*, Monopoli 15*, Casertana 14, Potenza 13, Latina 12, Sorrento 11*, Audace Cerignola 10, Foggia 10*, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti