Pescara-Carrarese 2-2, le pagelle: Di Nardo e Meazzi salvano Vivarini. Calabro tradito sul finale

RISULTATO FINALE: PESCARA-CARRARESE 2-2

PESCARA

Desplanches 5.5 - Impotente sul gol di Hasa, mentre su quello di Abiuso avrebbe potuto fare decisamente meglio.

Gravillon 5.5 - Non un esordio semplicissimo per l’esperto del Guadalupa, fatto di diversi errori, soprattutto in fase di costruzione. Dal 76' Caligara 6 - Il suo ingresso in campo ha senso, visto che è grazie anche alla sua qualità che il Pescara va all’assalto nel finale.

Cappellini 6 - Sfiora nel finale la rete del possibile vantaggio biancazzurro.

Corbo 6 - Alterna buoni interventi a momenti di difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo, invece, riesce a prendere le misure agli avversari non soffrendo praticamente mai.

Oliveri 5.5: meglio in fase di spinta, rimandato invece in quella di difesa. 63’ Cangiano 6: entra per cercare di dare una scossa ai suoi, e ci riesce, risultando prezioso soprattutto in fase offensiva.

Squizzato 5: non riesce mai a prendere seriamente le misure agli avversari. Dal 45’ Meazzi 7: entra e fa subito capire che è in giornata. Prima una serpentina, poi un gol. È lui l’uomo che ha cambiato volto a questa partita.

Degasso 6 - Offre qualità e quantità anche nei momenti più complicati della partita. Una certezza.

Letizia 6 - Parte male, tra nervosismo ed errori, ma nel secondo tempo ha offerto una gara precisa sia in fase offensiva che difensiva.

Merola S.V - Sfortunato esce per infortunio al minuto 15'. Dal 15’ Vinciguerra 6 - Tra i più pericoloso fra i suoi. Ottimo il suo esordio in Serie B. Dal 63’ Okwonkwo 6.5 - È suo l’assist sul gol che permette a Di Nardo di pareggiare i conti.

Valzania 6 - Gara ordinata, dove si fa valere sia in fase di copertura che di spinta.

Di Nardo 7 - L’uomo della rimonta. Non si vede praticamente per tutta la partita, eppure si è fatto trovare al momento giusto, al posto giusto.

Vincenzo Vivarini 6 - Il Pescara parte male, ma nonostante il doppio svantaggio riesce nella ripresa a ribaltare il risultato e conquistare un punto insperato.

CARRARESE

Blese 6 - Partita tutto sommato tranquilla la sua, fino a quando prima Meazzi e poi Di Nardo hanno deciso di rovinargli il pomeriggio.

Ruggeri 6 - Gara ordinata e senza troppe sbavature. Dal 88’ Oliana S.V

Illanes 5.5 - Partita quasi perfetta la sua, ma il risultato pesa e non poco sulla valutazione finale.

Imperiale 5.5 - Gara di ordinaria amministrazione la sua, ma quando il Pescara ha alzato i ritmi è andato in apnea, insieme a tutti i compagni di reparto

Zanon 6 - Bene in entrambe le fasi. È suo l’assist per il gol del vantaggio firmato da Abiuso.

Schiavi 6.5 - Il vero metronomo del centrocampo gialloblu. Onnipresente, sia in fase difensiva, di costruzione che offensiva, vedi il lancio per Zanon in occasione della rete di Abiuso. Dal 73’ Bozhanaj 5: ingresso in campo anonimo.

Zuelli 6.5 - Prestazione di intensità e costanza la sua, uscito solo perché stremato. Dal 81’ Melegoni S.V.

Hasa 6.5 - Partita ottima la sua, impreziosita dal grande gol del 2-0.

Cicconi 5.5 - Si vede poco, soprattutto in fase offensiva. Più prezioso in fase di ripiego.

Abius 6.5 - Lotta e fa sportellate, togliendosi anche la soddisfazione di tornare al gol dopo appena 2 minuti dall’inizio della partita. Dal 87’ Torregrossa S.V.

Finotto 6: lotta su ogni pallone da vera prima punta, ma sotto porta avrebbe potuto fare di più. Dal 73’ Sekulov 5: entra per cercare di blindare il risultato e far salire la squarta. Il compito, però, non è stato eseguito a dovere.

Antonio Calabro 5.5 - Una partita che sembrava potesse scorrere liscia come l’olio, ma che invece il tecnico della Carrarese non è riuscito a gestire con i cambi, soprattutto nel finale. 2 punti persi.