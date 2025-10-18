Lecce-Sassuolo 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly (19’ st Helgason), Ramadani, Berisha (41’ st Pierret); Pierotti (30’ st Banda), Stulic (19’ st Camarda), Morente (41’ st N’Dri). A disp.: Samooja, Fruchtl, Kouassi, Ndaba, Siebert, Kaba, Kovac, Sala, Maleh. All.: Di Francesco
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Romagna (30’ st Candé), Idzes, Doig; Vranckx (13’ st Iannoni), Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti (30’ st Cheddira), Laurienté (13’ st Pierini). A disp.: Turati, Zacchi, Odenthal, W. Coulibaly, Lipani, Volpato, Fadera, Koné, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Veiga (L), Falcone (L), Berardi (S), Doig (S).
