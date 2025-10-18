Live TMW Lecce-Sassuolo, Grosso: "Ci teniamo stretto il punto"

Al termine di Lecce-Sassuolo, Fabio Grosso commenta l'incontro ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare".

Che partita è stata?

"Sapevamo sarebbe stata difficile, abbiamo giocato su un campo non in perfette condizioni. Siamo venuti fuori nella ripresa, creando occasioni importanti, per qualche sbavatura non siamo riusciti a concretizzare. Ci teniamo stretto il punto, volevamo provare a vincere, in alcuni momenti ci abbiamo provato, in altri abbiamo resistito".

Segnale di crescita?

"Bisogna riconoscere le situazioni della gara e farsi trovare pronti. Nella prima frazione di gara alcune cose non ci sono riuscite, nella ripresa abbiamo aumentato la qualità. Il pareggio è giusto, per noi ogni punto è sudato e importante per l'obiettivo".

Su quella palla di Laurienté?

"Era un'azione importante per noi, quando ti capitano queste occasioni se non sei preciso fai fatica a vincere".

Due punti persi dal Lecce e uno guadagnato dal Sassuolo?

"La partita è stata equilibrata, nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più noi. Abbiamo creato potenziali occasioni da gol, il risultato più giusto alla fine è il pari".

Cosa pensa della lotta salvezza?

"L'obiettivo sta a cuore a tutte. Sappiamo che sarà dura. Ogni partita devi saper resistere e imporre le tue qualità. Battaglieremo fino alla fine per raggiungere l'obiettivo finale".

Sorpresi dai terzini del Lecce?

"Conoscevamo le caratteristiche degli avversari, abbiamo saputo limitarli bene, forse potevamo metterli più in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo creato qualcosa per provare a vincere".

Campionato livellato?

"Sì, come è sempre stato, vogliamo rimanere in questa categoria".

