Milan-Fiorentina, i convocati di Pioli: Kean recupera, out il solo Richardson
C'è Moise Kean nella lista di convocati che Stefano Pioli ha diramato per la sfida tra la sua Fiorentina e il Milan. Sarà poi da capire se il numero nove viola verrà utilizzato da titolare o a gara in corso. Presenti anche tutti gli altri giocatori reduci da infortuni, come Dodo, Fazzini, Sohm e Pongracic, mentre è out Richardson.
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Dodò, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Sabiri, Sohm.
Attaccanti: Dzeko, Gudmunsson, Kean, Piccoli.
