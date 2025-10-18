Milan-Fiorentina, i convocati di Pioli: Kean recupera, out il solo Richardson

C'è Moise Kean nella lista di convocati che Stefano Pioli ha diramato per la sfida tra la sua Fiorentina e il Milan. Sarà poi da capire se il numero nove viola verrà utilizzato da titolare o a gara in corso. Presenti anche tutti gli altri giocatori reduci da infortuni, come Dodo, Fazzini, Sohm e Pongracic, mentre è out Richardson.

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Dodò, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Sabiri, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmunsson, Kean, Piccoli.