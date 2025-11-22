Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, deadline Ferguson: 40 giorni per convincere Gasp e cambiare il suo futuro

Oggi alle 10:23Serie A
Paolo Lora Lamia

Dalla sfida di domani, in programma sul campo della Cremonese, si aprono 40 giorni cruciali per la Roma: sia sul piano collettivo che, più nello specifico, per qualche individualità. Uno dei giocatori in questione è certamente Evan Ferguson, il cui futuro con la maglia giallorossa appare tutt'altro che certo.

L'attaccante irlandese, arrivato in estate in prestito dal Brighton, ha fin qui collezionato 10 presenze tra campionato ed Europa League senza mai andare a segno. Tra prestazioni non all'altezza e condizioni fisiche spesso precarie, Ferguson sta assumendo sempre più i contorni di un flop. Non a caso,, la dirigenza della Roma sta pensando di interrompere il prestito a gennaio per poi virare su un profilo più gradito al tecnico Gasperini come come Joshua Zirkzee (ai margini al Manchester United e voglioso di tornare in Serie A, dove ha fatto faville con la maglia del Bologna).

In attesa del futuro più lontano, il giocatore britannico scalpita per una maglia da titolare. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, l'allenamento di questa mattina sarà decisivo per Gasperini, che deciderà se concedere o meno una chance dal primo minuto al suo attaccante. In caso affermativo, per Ferguson sarebbe il primo di una serie di impegni da non sbagliare nei prossimi 40 giorni per riscrivere la sua storia a Roma.

