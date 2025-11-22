Crotone, Longo: "Ci è mancata la continuità e la reazione dopo il loro vantaggio"

Dopo la sconfitta contro il Cerignola, il tecnico del Crotone Emilio Longo ha commentato in conferenza stampa: "Ci è mancata la continuità - riporta IlRossoblu - il nostro primo tempo è stato fatto anche a buoni livelli e forse avremmo dovuto sfruttare meglio alcune situazioni.

E credo che fino allo svantaggio la squadra abbia condotto una buona partita. Quello che lascia l’amaro in bocca è l’assenza di reazione dopo il loro vantaggio, in quel frangente la squadra non ha reagito come mi aspettavo. Nel forcing finale è mancata sostanza, quella spinta che avrebbe potuto rimettere in piedi la partita.

Eravamo messi bene in campo, con la partita che sembrava indirizzata dalla nostra parte, consapevoli di trovarci di fronte una squadra che puntava sulle ripartenze. Il rammarico risiede in quel gol subito per nostre disattenzioni, e poi nella mancata reazione. Una condizione che dobbiamo ricercare, e anche con una certa urgenza. Perché bisogna sentire quello spirito che ci deve portare a rigirare le partite nel momento della difficoltà"