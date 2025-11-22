Carpi, Cassani pensa al Rimini: "In questo campionato tutti i punti sono oro"

In vista del derby emiliano-romagnolo contro il Rimini, il tecnico del Carpi Stefano Cassani ha commentato in conferenza stampa: "È una squadra che affronta ogni partita in trasferta con la massima intensità e con la voglia di portarla a casa. Noi dobbiamo essere pronti a questo impatto iniziale e soprattutto dobbiamo correggere l’approccio che ci è mancato sabato scorso a Pineto, dove siamo entrati in campo troppo soft.

Come sta la squadra adesso? Sì, la sera prima e il mattino della partita diversi giocatori avevano sintomi influenzali. Da mercoledì siamo finalmente tornati a ranghi completi e abbiamo potuto lavorare bene.

In questo momento ogni punto è prezioso? Assolutamente sì. In questo campionato tutti i punti sono oro, che li faccia con due vittorie in casa, due in trasferta o due consecutive. Non c’è differenza: ogni punto conta tantissimo".