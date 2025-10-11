TMW Atalanta, Scamacca lavora a parte: lui, Zalewski e De Ketelaere da valutare per la Lazio

Allenamento al mattino per l'Atalanta, prima di un weekend libero che vedrà i nerazzurri tornare in campo soltanto martedì prossimo. Secondo quanto raccolto da TMW, gli acciaccati Kolasinac e Scamacca hanno svolto rispettivamente allenamento integrato con la squadra Primavera e allenamento individuale in campo. Lavoro individuale in campo poi per Scalvini e Zalewski, lavoro individuale per Kossounou e Bellanova. Infine, terapie per Bakker

Le condizioni di Zalewski, De Ketelaere e Scamacca verranno valutate settimana prossima per una possibile convocazione per la sfida casalinga contro la Lazio, in programma domenica 19 ottobre alle ore 18 e valida per il settimo turno di Serie A.

Il focus di TMW sugli stipendi dell'Atalanta (a cura di Dimitri Conti)

MONTE INGAGGI ATALANTA 2025/26 (58,6 milioni di euro lordi, 37,3 netti)

Gianluca Scamacca - 5,9 milioni di euro lordi l'anno (3,2 netti)

Mario Pasalic - 3,7 lordi (2 netti)

Raoul Bellanova - 3,3 lordi (1,8 netti)

Charles de Ketelaere - 3,2 lordi (2,5 netti)

Kamaldeen Sulemana - 3 lordi (1,6 netti)

Nicola Zalewski - 3 lordi (1,6 netti)

Mitchel Bakker - 2,8 lordi (2,2 netti)

Giorgio Scalvini - 2,8 lordi (1,5 netti)

Yunus Musah - 2,6 lordi (2 netti)

Sead Kolasinac - 2,6 lordi (2 netti)

Ederson - 2,6 lordi (2 netti)

Ademola Lookman - 2,3 lordi (1,8 netti)

Nikola Krstovic - 2,2 lordi (1,7 netti)

Daniel Maldini - 2 lordi (1,1 netti)

Lazar Samardzic - 1,9 lordi (1,5 netti)

Marten de Roon - 1,9 lordi (1 netto)

Marco Sportiello - 1,9 lordi (1 netto)

Odilon Kossounou - 1,9 lordi (1 netto)

Marco Brescianini - 1,9 lordi (1 netto)

Isak Hien - 1,7 lordi (1,3 netti)

Davide Zappacosta - 1,7 lordi (1,3 netti)

Berat Djimsiti - 1,5 lordi (0,8 netti)

Marco Carnesecchi - 1,5 lordi (0,8 netti)

Honest Ahanor - 0,9 lordi (0,5 netti)

Francesco Rossi - 0,2 lordi (0,1 netti)

Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com