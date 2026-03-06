Juventus, senti Marocchino sul mercato: "Gli acquisti non vanno fatti in base al nome"

L'ex giocatore della Juventus, Domenico Marocchino ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di “Cose di Calcio”, nel corso della quale ha parlato di alcuni temi caldi della squadra di Luciano Spalletti. A partire dal mercato, che in estate dovrà portare a diverse novità in entrata e in uscita.

Queste le sue parole: "I nuovi acquisti vanno presi basandosi sulle caratteristiche, non sul nome. Devi prendere quelli bravi, certo, ma che abbiano qualità che gli permettano di combaciare al meglio con tutti i compagni. Se dovessi dire cosa manca alla Juventus, direi che ha difficoltà a portare a casa il risultato, nel senso che produce molto di più di quello che effettivamente realizza, forse le sarebbe utile fare un mezzo passo falso indietro e imparare anche ad essere un po' più 'cortomusista'".

Poi ha aggiunto: "Parlando di campo, all'occhio mi salta la mancanza di un giocatore in mezzo che abbia il guizzo, vanno tutti alla stessa velocità, per cui sono prevedibili". Infine una considerazione in merito alla situazione in porta, con Di Gregorio e Perin alternati nelle ultime gare: "La verità è che non è un ruolo facile da ricoprire, soprattutto ultimamente, visto che qualche svarione in difesa spesso la Juve lo fa vedere”, le parole di Marocchino.