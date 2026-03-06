Alisson Santos e quelle parole di Conte: zero da titolare allo Sporting, subito fattore al Napoli

"Alisson Santos non aveva fatto una partita da titolare allo Sporting. Arriva da noi e gioca titolare: qualche domanda ce la dobbiamo fare. E magari sentirci dire grazie": così aveva parlato pochi giorni fa l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, riguardo al nuovo attaccante brasiliano degli azzurri, dopo la gara giocata contro l'Hellas Verona al Bentegodi.

Nella sfida in corso contro il Torino proprio Alisson Santos ha sbloccato il match con una bella iniziativa personale e un destro scaricato all'angolino (anche se non è stato perfetto Paleari nell'occasione). Ancora schierato titolare, ha risposto dunque presente per indirizzare la partita, dopo alcuni alti e bassi nelle ultime sfide.

Conte con quelle parole non esagerava: in effetti il classe 2002 in 22 partite di campionato con lo Sporting non aveva mai iniziato dal primo minuto in questa stagione, subentrando 20 volte. Zero gol e due assist all'attivo. Meglio era andata in Champions League, con tre reti in 8 apparizioni, delle quali però una sola da titolare.

Il concetto dell'allenatore sembra chiaro: nell'analizzare le difficoltà recenti della sua squadra bisogna considerare i tanti infortuni patiti, che lo hanno costretto a lavorare sui altre soluzioni. Come l'inserimento immediato dei nuovi. Il fatto di schierare subito Alisson Santos fa parte delle "forzature" cui Conte è stato costretto a ricorrere, ma che fino ad ora stanno rendendo. In attesa dei sempre più vicini rientri dei vari Anguissa e De Bruyne.