Inter, il vero intoccabile della mediana è diventato Piotr Zielinski: che svolta con Chivu

Che succederà quando rientrerà Hakan Calhanoglu? Vista la crescita esponenziale di Piotr Zielinski in molti si chiedevano cosa avrebbe fatto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, con il ritorno dall'infortunio da parte del centrocampista turco. La risposta è arrivata in queste settimane: Zielinski resta il nuovo intoccabile della mediana nerazzurra.

Questo è anche ciò che filtra in vista del derby, quando i due potrebbero coesistere, con il polacco che tornerebbe a fare la mezz'ala (ma Sucic e Mkhitaryan lottano per una maglia).

Zielinski è l'immagine perfetta della mano di Chivu su questa squadra. Fra i giocatori che si sono imposti nel nuovo corso è infatti diventato uno dei punti fermi: difficilmente l'Inter fa a meno di lui. E pensare che ad inizio stagione non partiva di certo come titolare fisso. Anzi, c'è chi ipotizzava la sua possibile partenza dopo una prima annata non così convincente.

Ci si chiedeva se avremmo mai visto il miglior Zielinski, giocatore che ha sempre promesso molto, rendendo però a fasi alterne nella sua versione più scintillante. Nelle prime 9 partite di campionato, per 3 volte era rimasto a guardare i compagni in panchina, dovendosi accontentare in altri quattro casi di scampoli di match nel finale. La vera svolta è arrivata nel periodo autunnale. La bella rete segnata al Verona è stata il sigillo della rinascita. Da allora pressoché sole prestazioni convincenti, in regia, con l'aggiunta di 6 reti e un assist.

L'ultima volta che l'Inter è partita senza di lui come titolare in campionato è stata il 7 gennaio, contro il Parma. L'ultima partita senza minuti invece risale al 4 ottobre. Zielinski rappresenta il presente, ma anche il futuro: i rumor per il ritorno di Calhanoglu in Turchia sono destinati a tornare, ma un suo addio farebbe meno paura, ora.