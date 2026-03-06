Alisson beffa Paleari con un tiro da fuori sul primo paolo: Napoli-Torino è già 1-0
Alisson Santos sblocca l'incontro del Maradona dopo appena 7 minuti di gioco. Il talento brasiliano si accentra dalla sinistra e da fuori area beffa Paleari sul primo palo con un rasoterra apparentemente non imparabile. Torino sotto, Napoli già avanti.
