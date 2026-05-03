Roma campione d'Italia, Bavagnoli: "Una grandissima emozione, un successo di tutti"

La responsabile dell'area femminile della Roma Elisabetta Bavagnoli ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dello scudetto: "È una grandissima emozione, soprattutto per il nostro pubblico, che è speciale, e per il nostro presidente e la famiglia Friedkin, che hanno sempre creduto tantissimo in questo progetto e continuano a supportarci costantemente. Sono felice anche per il nostro allenatore, alla sua prima opportunità nel calcio femminile, che ha subito raggiunto un successo importante. Consentimi di dire grazie a tutte queste persone, ma anche a uno staff incredibile e a tutti coloro che ogni giorno lavorano nella nostra società per permettere a queste ragazze di raggiungere traguardi come questo. È un successo di tutti, perché dietro c’è davvero un grande lavoro».

È lo scudetto più bello perché il più inaspettato?

"Sì, possiamo dirlo. Abbiamo cambiato tanto quest’anno, a partire dall’allenatore, passando per il direttore sportivo e il direttore operativo, che ringrazio per il supporto e il lavoro. Non era scontato perché è cambiata molto anche la squadra, ma è un gruppo che giorno dopo giorno è maturato, facendo passi in avanti e correggendo ciò che non funzionava. Manca sempre qualcosa per essere al top, ma oggi ci godiamo questo momento incredibile".

Ora c’è anche la finale di Coppa Italia.

"Siamo in finale e vogliamo arrivarci pronte, preparandola al meglio. Aver conquistato il campionato con due giornate d’anticipo ci permetterà di lavorare nel modo giusto. Vogliamo onorarla, perché è una finale a cui teniamo tanto".