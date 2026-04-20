Fiorentina, Vanoli: "Solomon va gestito. Kean? Non ho certezze sui tempi di recupero"

Intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita di Lecce-Fiorentina, il tecnico viola Paolo Vanoli ha parlato anche delle condizioni di Solomon e Kean:

"Per Solomon è una questione di gestione: veniva da un lungo infortunio, ha fatto una grandissima partita per 80 minuti contro il Crystal Palace e, passando solo quattro giorni, dobbiamo tenere conto che abbiamo ancora altre partite da disputare da qui fino alla fine.

Kean? Come ho sempre detto, questo problema lo sappiamo tutti. È una situazione sulla quale sia noi come società sia lui ci stiamo impegnando per averlo il più presto possibile in campo, perché è un giocatore importante. Non ho certezze sui tempi."