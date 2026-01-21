Ternana Women-Inter, le formazioni ufficiali: ampio turn over. Lazaro sfiderà Polli

Sarò Lazaro a guidare l'attacco della Ternana Women questo pomeriggio con al fianco Porcarelli e Labate. A centrocampo Di Giammarino sarà la regista con Petrara e Ciccotti ai suoi fianchi, mentre in difesa Quazzico affiancherà Ripamoniti con Vigilucci ed Erzen sugli esterni davanti a Ciccioli. Tanto turn over per l'Inter che si affida a Polli come punta centrale supportata da Detruyer, mentre in mezzo al campo agiranno Tomaselli, Santi e Tomasevic con Robustellini e Glionna sugli esterni. In difesa, davanti a Belli, spazio a Bartoli, Milinkovic e Pleidrup.

Queste le formazioni ufficiali della gara delle 18:

Ternana Women (4-3-3): Ciccioli; Erzen, Ripamonti, Quazzico, Vigilucci; Petrara, Di Giammarino, Ciccotti; Labate, Lazaro, Porcarelli. A disposizione: Ghioc, Breitner. Pacioni Peruzzo, Corrado, Gomes, Pastrenge, Pirone, Regazzoli, Massimino, Martins. Allenatore Ardizzone

Inter (3-5-2): Belli; Bartoli, Milinkovic, Pleidrup; Robustellini, Tomaselli, Santi, Tomasevic, Glionna; Detruyer, Polli. A disposizione: Runarsdottir, Bowen, Ivana Andres, Bugeja, Vilhjamsdottir, Magull, Van Dijk, Merlo, Schough, Csiszar, Wullaert, Consolini. Allenatore Piovani

Questo il programma della Coppa Italia Women:

Quarti di finale

Gare di andata

Martedì 20 gennaio

Milan-Fiorentina 1-1

10’ Woldvik (F), 74’ Arrigoni (M)

Mercoledì 21 gennaio

Ore 18: Ternana Women-Inter

Ore 20.30: Lazio-Roma

Giovedì 22 gennaio

Ore 18: Napoli Women-Juventus

Gare di ritorno

Mercoledì 28 gennaio

Ore 18: Roma-Lazio

Ore 18: Inter-Ternana Women

Giovedì 29 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Milan

Ore 20.30: Juventus-Napoli Women

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Andata quarti di finale: 20-21-22 gennaio

Ritorno quarti di finale: 27-28-29 gennaio

Andata semifinali: 9-10-11 marzo

Ritorno semifinali: 28-29 marzo

Finale: sabato 23-domenica 24 maggio (data, orario e sede da definire)