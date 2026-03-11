L'Empoli cambia ancora per salvare la stagione: Caserta prende il posto di Dionisi

Giornata intensa in casa Empoli, che ha deciso di cambiare nuovamente guida tecnica nel tentativo di dare una svolta alla stagione. Il club toscano ieri ha annunciato l’esonero di Alessio Dionisi, secondo allenatore stagionale della formazione azzurra.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha comunicato la decisione di sollevare dall’incarico il tecnico e il suo staff:

“Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi.

A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.

Poche ore dopo è arrivata anche l’ufficialità del nuovo allenatore: sarà Fabio Caserta a guidare la squadra fino al termine della stagione. Per l’ex tecnico, tra le altre, di Catanzaro e Bari si tratta di una nuova occasione su una panchina importante della Serie B.

Con il suo arrivo, Caserta diventa il terzo allenatore stagionale dell’Empoli dopo Guido Pagliuca e lo stesso Dionisi. Il club ha annunciato così la scelta:

“Empoli Football Club comunica che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026”.

La società azzurra prova quindi a voltare pagina con l’obiettivo di trovare continuità e risultati nella parte finale della stagione.