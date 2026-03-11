Il non visto (o meglio: non sentito) del derby: si può dire 'peccato'? Almeno a Roma...

I tifosi sono il sale del calcio: senza - è quasi banale dirlo - il calcio non ci sarebbe. E i derby, o comunque i big match in generale, sono quegli eventi in cui le tifoserie si esaltano di più, tra un sound pazzesco da una parte all'altra dello stadio, coreografie straordinarie, cori e sfotto ad alti decibel. Il derby meneghino di domenica sera non ha fatto eccezione: è stato uno spettacolo. Ma c'è un ma. Per chi conosce da vicino l'ambiente milanese nelle stracittadine, l'ultimo giocato è stato uno dei derby meno calorosi per quanto riguarda le due tifoserie.

Tanti turisti

I problemi a livello penale sono noti e non è questa la sede per parlarne, ma a noi interessa il calcio, interessano i tifosi e interessa lo spettacolo che ne deriva, grazie proprio al calcio e ai tifosi. A San Siro, domenica sera, c'erano tantissimi turisti; ce ne si accorgeva facilmente utilizzando i mezzi pubblici nel pre-partita o girando per i gate di San Siro a pochi minuti dal fischio d'inizio. Un'altra prova schiacciante: i cori più famosi del tifo milanista sono stati cantati solo da parte dello stadio, anche nei momenti topici del match. Motivo? Semplice: sono in italiano e gli stranieri, a parte un paio di cori, non possono cantarli. Torniamo ancora più indietro: perché tutti questi turisti presenti a San Siro? Al di là dell'attrazione per il Milan, per l'Inter e per il derby in generale, la motivazione è da ritrovare nei prezzi molto alti dei biglietti: un tifoso abitudinario, generalmente italiano, ha preferito non spendere tutti quei soldi per una partita che, a livello di classifica, forse non è stata ritenuta così determinante. Poi sia chiaro: che ci sia tanta gente che viene in Italia per vedere le partite fa bene al nostro Paese e alle casse dei club, ma forse meno allo spettacolo in senso stretto. Spettacolo che, tra l'altro, non è stato aiutato dalle scelte sulle coreografie, affidate alle società e non al genio artistico del tifo organizzato, sempre privo di bandiere e stendardi.

A Roma

La notizia di ieri è che spettacolo, almeno, sarà a Roma domenica, quando, in occasione di Lazio-Milan, torneranno per questa sola domenica a tifare i tifosi bianconcelesti. I milanisti ci saranno, con tutti i loro stendardi. E allora: che spettacolo sia.