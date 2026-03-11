Le certezze di Rocchi, il Corriere dello Sport in apertura: "Era rigore, non era rigore"
TUTTO mercato WEB
"Era rigore, non era rigore": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. A Open Var, viene fatta luce su due casi: Bocciatura per Colombo, bene Doveri. Un danno alla Roma, Milan-Inter giusto così. "Malinovskyi? Il doppio tocco non sana, manca un rigore ai giallorossi. Il braccio di Ricci è stato valutato in modo corretto".
Spazio anche alla Champions, con questo titolo in taglio basso: "Troppo Bayern per la Dea". Ottavi di andata; l'Atalanta perde 6-1 in casa. Dominio della squadra di Kompany, che va sul 3-0 già dopo 25 minuti. Gol di Stanisic, Olise (2), Gnabry, Jackson, Musiala e Pasalic.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
3 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Serie A
Calciomercato Juventus, Balzarini sul futuro di Yildiz: "Volontà di tenerlo anche se non è un fuoriclasse"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"