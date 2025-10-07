Di Livio: "Vlahovic va rinnovato, è lui il titolare! La Roma? Non è pronta per lo Scudetto"

Angelo Di Livio, ex bianconero, ha parlato a TuttoJuve.com del rendimento altalenante di David da quando è arrivato in Italia: "Questo è un altro aspetto che mi fa restare sorpreso in negativo. Non so quel che succederà con Vlahović, ma lui deve essere il titolare di questa squadra. Punto. Non so come sia la situazione dal punto di vista contrattuale, ma in campo deve scendere dall'inizio".

Te la lancio come provocazione, ma la Juve deve proporre il rinnovo all'attaccante serbo? Visto, soprattutto, che David e Openda oggi non stanno affatto rendendo.

"David e Openda non stanno facendo benissimo, ma bisogna dargli del tempo. Poi tornando a Vlahović, la Juve deve provare a proporgli il rinnovo. Certo non alle stesse cifre, perché guadagna tantissimo".

Joao Mario non sembra convincere Tudor e Zhegrova nelle ultime due non lo abbiamo proprio visto. Te le immagini come due mosse per la sfida di Como?

"Joao Mario e Zhegrova sono due ottimi calciatori, soprattutto il secondo che sta lavorando per trovare la migliore condizione. Poi quando è entrato con l'Atalanta l'ho visto bene, i segnali sono stati importanti come tra l'altro quelli forniti dal portoghese. Possono essere due validi alternative per Tudor"

Discorso scudetto, come la vedi? Può rientrare la Roma o sarà ancora a pannaggio di Napoli e Inter? E dove vedi la Juve, a questo punto?

"La Roma sta facendo bene, non credo però sia pronta per lo Scudetto. Vedo bene Napoli, Inter e Milan, la Juve deve inserirsi ma col cambio di mentalità".