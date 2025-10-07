Cosmi sul Milan: "Ad Allegri critiche ventennali, Modric il miglior acquisto della Serie A"

In coincidenza con la sosta per le Nazionali è tempo di fare i primi bilanci. L'allenatore Serse Cosmi nel corso di una intervista rilasciata a Calcissimo ha detto la sua in merito alle big del calcio italiano ed alla lotta Scudetto: "La classifica dimostra delle realtà che stanno facendo bene e altre che stanno andando oltre le aspettative. È un inizio di campionato avvincente", le sue parole.

Queste le sue parole su Chivu, allenatore dell'Inter: "Lo vedo bene. C’è stato troppo accanimento nei suoi confronti. Adesso sta conoscendo meglio i giocatori e l’Inter sta venendo fuori. Serve solo un po’ di tempo", ha detto.

Poi riguardo al Napoli di Conte, Cosmi aggiunge: "Conte è molto bravo e abile. Farà sicuramente bene anche quest’anno, è una garanzia per qualsiasi squadra". Parlando del Milan, Cosmi fa notare che l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è spesso bersagliato: "Le critiche nei confronti di Allegri sono ventennali. Mi aspettavo che il Milan reagisse alla prima sconfitta. Modric è il miglior acquisto della Serie A, porta qualità, mentalità e un’esperienza che può cambiare il volto della squadra".

Passando alla Juventus ed a Igor Tudor, aggiunge: "Stiamo parlando di una squadra che ha vinto tre partite e ne ha pareggiate tre. Capisco che alla Juventus non vincere generi polemica, ma mi sembra esagerato mettere in discussione Tudor. Non è in linea con la mentalità del club criticare così presto".