Ternana, Liverani verso la conferma a tempo: si gioca tutto nelle prossime due gare

Alla fine Fabio Liverani avrà altre due gare per salvare la propria panchina e continuare a guidare la Ternana anche in futuro. È quanto emerso dalla riunione di ieri sera, da cui arrivavano spiragli di conferma nonostante le voci di esonero emerse fin dal fischio finale della gara contro la Sambenedettese (quarto pareggio di fila e sesto complessivo).

Lo riferisce Tuttosport spiegando che le sfide casalinghe delle prossime due domeniche, contro Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, saranno decisive per il futuro di un allenatore arrivato quasi alla fine della scorsa stagione, trentacinquesima giornata, ad Ignazio Abate che ha portato la squadra fino alla finale play off persa poi col Pescara.

"Siamo tutti in discussione e faremo delle valutazioni. Le partite vanno preparate durante la settimana, se c'è un atteggiamento del genere in panchina significa che ci sono cose da sistemare. - ha detto ieri il direttore sportivo Carlo Mammarella - Non mi piace la gente che timbra il cartellino, voglio gente che lotti per ottenere il risultato e lo stesso si aspetta di vedere la proprietà. Posso accettare gli errori tecnici ma non la mancanza di voglia".