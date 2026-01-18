Triestina, Tesser: "I ragazzi hanno dato tutto, una situazione così non mi era mai capitata"

Dopo la sconfitta contro l’Ospitaletto, l’allenatore della Triestina Attilio Tesser ha analizzato il momento della squadra, difendendo con forza l’impegno dei suoi e mostrando tutta la frustrazione per una serie di risultati negativi difficili da spiegare.

“Hanno dato tutto e faccio davvero fatica a imputare qualcosa ai ragazzi sotto questo aspetto. Farò fatica anche quando ci ritroveremo lunedì: dovremo esaminare la partita e prepararci per quella di venerdì prossimo”.

Il tecnico alabardato ha poi sottolineato come una situazione del genere sia del tutto inedita nella sua carriera: “In carriera non mi è mai successa una cosa simile. Forse una o due volte ho perso qualche partita di fila, ma mai in questo modo e questo dà particolarmente fastidio. Se trovi un avversario che ti mette sotto è giusto, ci sono anche gli avversari e in quel caso vanno fatti solo i complimenti”.

Tesser ha quindi fatto riferimento ai numeri e alle occasioni create, elementi che rendono ancora più amaro il momento: “Una situazione del genere non mi era mai capitata. Non sono io che vengo a raccontare queste cose: ci sono numeri e fatti che lo evidenziano. Occasioni create nella partita precedente, in quella prima ancora e oggi, a ripetizione, anche grosse”.

Infine, l’allenatore ha voluto ribadire la compattezza del gruppo, nonostante le difficoltà: “Spiace veramente, perché in tutto questo c’è un gruppo che ogni gara cerca di rimanere con la testa, con la voglia e con la determinazione, provando a giocarsela con tutti. Anche oggi, su un campo dove squadre importanti hanno lasciato punti”.