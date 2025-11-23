Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan

Con la giornata di ieri, ha preso il via la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che quest'oggi, all'ora di pranzo, ha messo in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione: la capolista Roma ha sfidato un ostico Como Women, ma è riuscita a mantenere la vetta della classifica battendo la formazione lariana.

A ogni modo, son stati tanti i confronti interessanti, non da meno quello tra Juventus Women e Fiorentina - vinto dalle bianconere che hanno agganciato il secondo posto in classifica -, ma a chiudere definitivamente il turno, è stata la partita tra Milan e Sassuolo, che ha visto le neroverdi rincorrere la formazione lombarda, strappando però un prezioso pareggio in un match che sembrava essere infinito ed è andato ben oltre il 90' (si è chiuso con circa 10 minuti di recupero).

Di seguito, il programma completo del turno:

SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA

Genoa-Napoli Women 1-3

16' Cinotti (G), 48‎'‎ Nielsen (N), 51' Barker (N), 90‎+‎3‎'‎ Trøan (N)

Ternana Women-Parma 0-0

Como Women-Roma 0-1

44' Viens

Lazio-Inter 0-2

55', 61' Wullaert

Juventus-Fiorentina 1-0

90'+2 Carbonell

Milan-Sassuolo 2-1

48' Soo-Jeong (M), 55' Ijeh (M), 74'Clelland (S), 90‎+‎7‎' Sabatino (S)

Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 10, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4