Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan
Con la giornata di ieri, ha preso il via la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che quest'oggi, all'ora di pranzo, ha messo in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione: la capolista Roma ha sfidato un ostico Como Women, ma è riuscita a mantenere la vetta della classifica battendo la formazione lariana.
A ogni modo, son stati tanti i confronti interessanti, non da meno quello tra Juventus Women e Fiorentina - vinto dalle bianconere che hanno agganciato il secondo posto in classifica -, ma a chiudere definitivamente il turno, è stata la partita tra Milan e Sassuolo, che ha visto le neroverdi rincorrere la formazione lombarda, strappando però un prezioso pareggio in un match che sembrava essere infinito ed è andato ben oltre il 90' (si è chiuso con circa 10 minuti di recupero).
Di seguito, il programma completo del turno:
SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA
Genoa-Napoli Women 1-3
16' Cinotti (G), 48' Nielsen (N), 51' Barker (N), 90+3' Trøan (N)
Ternana Women-Parma 0-0
Como Women-Roma 0-1
44' Viens
Lazio-Inter 0-2
55', 61' Wullaert
Juventus-Fiorentina 1-0
90'+2 Carbonell
Milan-Sassuolo 2-1
48' Soo-Jeong (M), 55' Ijeh (M), 74'Clelland (S), 90+7' Sabatino (S)
Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 10, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4