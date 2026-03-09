Ufficiale Wolfsburg a rischio retrocessione. Il club richiama dopo 10 anni Dieter Hecking

Il Wolfsburg ha annunciato il nuovo allenatore: è Dieter Hecking, 61 anni. Si tratta di un gradito ritorno, considerando che aveva già guidato la squadra da gennaio 2013 a ottobre 2016. E sotto la sua gestione la squadra ha ottenuto grandi risultati, su tutti il 2° posto nella stagione 2014/15, oltre alla vittoria di una Coppa di Germania nello stesso anno e della Supercoppa tedesca all'inizio della stagione successiva.

Hecking era senza panchina da metà settembre, dopo aver lasciato il Bochum in Zweite Bundesliga. Si tratta del terzo allenatore in stagione per il Wolfsburg, che aveva iniziato con Paul Simonis, poi esonerato il 9 novembre per lasciar posto a Daniel Bauer che nella giornata di ieri è stato a sua volta sollevato dall'incarico. Attualmente die Wölfe è penultimo in classifica in Bundesliga, a quattro punti dalla zona playout e con 9 giornate da giocare.