Non solo Juve e Barcellona: per Bernardo Silva a costo zero sondaggio di un club di MLS

Il 22 marzo alzava l'ultima Carabao Cup con la maglia del Manchester City indosso, in attesa di scoprire se entro il termine della stagione arriveranno altri trofei. Ma è ormai di dominio pubblico l'indiscrezione secondo la quale Bernardo Silva il prossimo 30 giugno finirà in scadenza e lascerà il club di Guardiola da parametro zero per approdare altrove.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto della possibilità di approdare alla Juventus, essendo un giocatore ideale per caratteristiche tecniche e di gioco nell'idea del futuro progetto tecnico di Luciano Spalletti da allenatore bianconero. Un colpaccio a zero per chiunque in estate, tenendo conto che il trequartista portoghese di 31 anni potrebbe anche prendersi tutto il tempo di analizzare le offerte sul tavolo al termine dei Mondiali negli USA, in Messico e in Canada.

Intanto però Bernardo Silva non avrebbe dato segnali di voler rinnovare il contratto con il Manchester City, così oltre alla Juventus - secondo quanto rivelato da A BOLA - ci sarebbe anche un club della MLS a farci un pensierino. Si tratterebbe della franchigia di David Beckham, l'Inter Miami, squadra dove milita Lionel Messi e che avrebbe già bussato alla porta del giocatore. La suggestione di giocare fianco a fianco con il fuoriclasse argentino è forte per il centrocampista portoghese, eppure preferirebbe raggiungere una destinazione ancora da vertice. Altamente competitiva, insomma. Senza lasciare l'Europa. Anche il Barcellona, tra le altre, sarebbe sulle tracce di Bernardo Silva.