Topalovic si prende la Carrarese: "Felice per il gol, ma conta soprattutto la vittoria"

Luka Topalovic si gode il primo gol con la maglia della Carrarese, arrivato nel successo per 2-1 contro l'Arezzo nella nona giornata di Serie B. Al termine della gara, il centrocampista sloveno ha espresso tutta la sua soddisfazione, mettendo però al primo posto il risultato conquistato dalla squadra: "Sono molto felice del risultato ottenuto e di aver trovato il mio primo gol", ha dichiarato il classe 2006, protagonista di una prova convincente nel successo degli apuani.

Topalovic ha poi parlato del suo ambientamento, spiegando di essersi inserito rapidamente nel nuovo contesto: "Da quando sono arrivato, ho trovato un gruppo meraviglioso capace di integrarmi alla perfezione e sono molto felice di essere qua oggi". Nonostante la soddisfazione per la rete e per i tre punti, il giovane centrocampista invita tutti a mantenere alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni. "Il campionato è molto lungo e ci attendono ancora molte partite complesse, dobbiamo continuare a lavorare duramente", ha concluso.