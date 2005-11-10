C'erano una volta Krstovic e Dorgu, oggi accendono il mercato Kvernadze e Raimondo

Il giovedì della 9^ giornata di Serie A si apre con Frosinone-Lecce, che è anche la sfida tra due delle realtà più a basso costo dell'intero campionato. Due squadre che, nonostante non spendano fiumi di soldi sul mercato, sanno come far fruttare le loro idee e a testimonianza ci sono i risultati conseguiti.

Un passaggio fondamentale

Soprattutto per i ciociari, questo avvio di stagione suggerisce che ci sia tutta l'intenzione di diventare 'il nuovo Lecce' dei prossimi anni. Per poterlo fare, ci sarà da incastrare come primo tassello la salvezza, quella che il Frosinone mai ha raggiunto nella sua storia.

Il mercato parla ciociaro

C'è però un cambiamento nei protagonisti delle voci di calciomercato che suggerisce come e quanto bene stia lavorando il Frosinone. Per carità, Tiago Gabriel ha sempre ampia considerazione tra le voci e le indiscrezioni, ma se si ripensa ai tempi dei vari Dorgu o Krstovic e a quanto parlare si fa già dei vari Giorgi Kvernadze - già osservato con attenzione da Napoli, Fiorentina ma soprattutto Roma - o Antonio Raimondo, in lotta con Varela e Malen per il capocannoniere e ambito già dalla Juventus, che nel ruolo di centravanti sta avendo problemi ormai dall'anno scorso. La speranza di Alvini e della tifoseria gialloblù è di riuscire a tener duro almeno fino al termine della stagione, ma in ogni caso tutto ciò testimonia la bontà di certe idee.