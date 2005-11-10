Milan, Amorim pensa al derby: "Voltiamo pagina. Non c'è tempo per pensare a questo ko"

Al termine del match perso in casa contro il Bologna, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Anche nel primo tempo - riporta Milannews.it - pur vincendo e avendo più possesso palla, avvertivo una mancanza di energia. Non siamo stati la stessa squadra fin dal primo minuto, ma i ragazzi stanno dando tutto. Posso guardare la partita e percepire che tutti i giocatori sono al limite, offrendo il massimo.

Abbiamo subito due gol all'inizio del secondo tempo e tutto è diventato molto difficile per noi. Abbiamo avuto una grande opportunità con Camarda per cambiare l'inerzia della gara, pareggiare e provare a vincerla; ma poi, quando stavamo correndo tutti i rischi, in transizione hanno segnato il quarto gol. Dobbiamo andare avanti, non abbiamo molto tempo per pensare a questa sconfitta: voltiamo pagina e pensiamo alla prossima".