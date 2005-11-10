Serie B, non solo calcio ma anche territorio: torna il BKT Tour. Stavolta in Veneto

Come si legge sul sito ufficiale della Lega, "con l’inizio della nuova stagione sportiva la Serie BKT è tornata ad accendere la passione dei tifosi. Con lei, anche BKT, Title Sponsor del campionato dal 2018, è pronta a scendere in campo con un'iniziativa dedicata agli appassionati.

Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto le città di Cesena, Modena, Reggio Emilia e Sassuolo in Emilia-Romagna, il BKT Tour riparte dal Veneto. Un viaggio suddiviso in tre tappe che porterà l’azienda leader nella produzione di pneumatici Off-Highway prima nelle piazze, e poi negli stadi di Verona (1° novembre), Padova (7 novembre) e Vicenza (8 novembre), creando momenti di incontro e condivisione tra tifosi, comunità locali, leggende del calcio e content creator.

Un’iniziativa che culminerà a EIMA, l'Esposizione Internazionale delle Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio, dove gli agrinfluencer coinvolti nel progetto, Davide Gomiero e Costanza Bertuzzi, saranno protagonisti insieme a Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Nazionale Italiana con una carriera ai massimi livelli del calcio italiano, durante la quale ha collezionato oltre 600 presenze e più di 200 gol vestendo le maglie di Milan, Inter, Sampdoria, Fiorentina e Hellas Verona.

Ogni tappa del BKT Tour sarà caratterizzata dalla presenza di un trattore Deutz-Fahr di ultima generazione interamente gommato e brandizzato BKT che passerà tra le strade delle città coinvolte insieme all'iconica panchina da calcio mobile targata BKT, che ospiterà i meet&greet con le leggende dei club. Le Fan Zone BKT diventeranno così punti di riferimento per tifosi e comunità locali, grazie ad attività di intrattenimento e alla distribuzione di gadget.

Da Domenico Penzo a Nicola Amoruso, fino a Stefan Schwoch, le leggende di Hellas Verona, Padova Calcio e Vicenza torneranno a incontrare i tifosi prima nelle piazze e successivamente negli stadi. La grande novità di questa edizione sarà la presenza degli agrinfluencer Massimo Facchetti, Davide Gomiero e Costanza Bertuzzi, protagonisti insieme agli ex calciatori di una narrazione e attività capaci di unire il mondo dello sport a quello agricolo.

Ogni tappa del tour sarà raccontata dai Two Twins della community digitale di Chiamarsi Bomber, che animeranno le Fan Zone BKT e contribuiranno a far vivere l'iniziativa anche sui canali social di BKT, della Lega Serie BKT e dei club coinvolti.

L'iniziativa rappresenta un'ulteriore conferma dell'impegno di BKT nei confronti delle comunità locali e fa seguito all’entusiasmante BKT Fan&Fun Tour, il progetto che nella scorsa stagione ha attraversato tutte le città della Serie BKT raccontando le tifoserie, i territori e l'atmosfera unica del campionato.

Il BKT Tour sarà soltanto la prima di una serie di iniziative che BKT realizzerà nel corso della stagione 2026-27 in collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti B e con Havas Play, il network specializzato in sport marketing, fan engagement ed esperienze per i tifosi. Un programma di appuntamenti pensati per avvicinare sempre di più il campionato ai suoi appassionati rendendo ancora più coinvolgente l'esperienza della Serie BKT.

Calendario appuntamenti:

Domenica 1° novembre: Fan Zone BKT in Piazza Cittadella e allo stadio Bentegodi prima della partita Hellas Verona FC – Carrarese Calcio 1908.

Sabato 7 novembre: Fan Zone BKT in Prato della Valle prima della partita allo Stadio Euganeo Calcio Padova – Empoli FC.

Domenica 8 novembre: Fan Zone BKT nel Piazzale di Via Roma e allo Stadio Romeo Menti prima della partita LR Vicenza – US Cremonese".