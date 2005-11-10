Il punto sulla Serie B: il Palermo frena ma resta in vetta, volano Modena e Ascoli

La nona giornata di Serie B lascia in dote una classifica più corta e verdetti che cambiano forma nei minuti di recupero. In testa il Palermo rallenta ma difende la cima al termine di un rocambolesco 3-3 a Pisa, mentre alle sue spalle accelerano Modena e Ascoli. In coda e nella zona media bastano pochissimi punti per ribaltare le prospettive: decisivi i colpi pesanti nel finale di gara, su tutti quelli di Hellas Verona, Carrarese e Avellino.

Il big match di giornata è lo spettacolare 3-3 tra Pisa e Palermo: i rosanero, dopo essere andati sotto di due reti per la doppietta di Pittarello, ribaltano incredibilmente la gara con Johnsen, Peda e Vavassori, prima di farsi riprendere all'80' dal sigillo di Marras. Il punto basta comunque alla formazione di Inzaghi per blindare la testa della classifica a quota 23. Ne approfitta il Modena, che espugna il campo del Vicenza per 2-1 grazie al graffio decisivo di Ambrosino all'89' e sale al secondo posto solitario (19 punti). Si conferma in un momento d'oro anche l'Ascoli (18 punti), che stende 2-0 una Sampdoria sempre più in crisi con il gol di Silipo e l'autorete di Abildgaard.

Prosegue la marcia d'alta quota del Mantova pur cadendo nello scontro con la Cremonese: i grigiorossi si impongono 2-0 con la rete lampo di Bonazzoli al 1' e il raddoppio di Nasti. Nel derby veneto il Padova supera 2-0 il Südtirol con Artistico e Capelli, agganciandolo a quota 13 punti. L'Hellas Verona ritrova ossigeno e sorriso espugnando il campo della Juve Stabia per 1-0 grazie al guizzo di Harroui all'87', mentre il Cesena piega l'Empoli 2-1 nella sfida tutta personale tra Shpendi.

Giornata caratterizzata da finali incandescenti e punti acciuffati per i capelli. Il Catanzaro (esordio in panchina per Mignani) evita la sconfitta contro il Benevento grazie alla rete di Buso al 92' (1-1), risposto dal rigore di Salvemini. Beffa identica per la Virtus Entella, ripresa al 94' dall'Avellino con la firma di Adamo. Finale thriller anche tra Carrarese e Arezzo: i padroni di casa segnano tra l'83' e il 90' con Topalovic e Parlanti, rendendo inutile il rigore di Pattarello al 94' per il 2-1 finale.

In zona retrocessione incappano in un'altra giornata no l'Empoli (17° a 7 punti) e la coppia Sampdoria-Catanzaro, che con soli 5 punti conquistati chiude la graduatoria insieme a una Juve Stabia penalizzata e fermata a quota 8.

SERIE B - 9ª GIORNATA

Benevento-Catanzaro 1-1

51' [rig.] Salvemini, 92' Buso (C)

Ascoli-Sampdoria 2-0

55' Silipo (A), 83' [aut.] Abildgaard (S)

Cesena-Empoli 2-1

39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' [aut.] Seghetti (E)

Vicenza-Modena 1-2

13' [aut.] Nieling (M), 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)

Mantova-Cremonese 0-2

1' Bonazzoli, 80' Nasti

Padova-Sudtirol 2-0

19' Artistico, 87' Capelli

Virtus Entella-Avellino 1-1

27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

Pisa-Palermo 3-3

25' e 40' Pittarello (PI), 53' Johnsen (PA), 57' Peda (PA), 69' Vavassori (PA), 80' Marras (PI)

Carrarese-Arezzo 2-1

83' Topalovic (C), 90' Parlanti (C), 90'+4 [rig.] Pattarello (A)

Juve Stabia-Hellas Verona 0-1

87' Harroui

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 23

Modena 19

Ascoli 18

Mantova 17

Benevento 15

Pisa 15

Sudtirol 13

Padova 13

Hellas Verona 12

Avellino 12

Cesena 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Arezzo 10

Cremonese 9

Vicenza 9

Juve Stabia 8*

Empoli 7

Sampdoria 5

Catanzaro 5

* penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva

PROSSIMO TURNO - 10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre 2026

Cremonese-Benevento (ore 15:00)

Modena-Mantova (ore 15:00)

Südtirol-Cesena (ore 15:00)

Catanzaro-Padova (ore 17:15)

Sampdoria-Virtus Entella (ore 19:30)

Domenica 1 novembre 2026

Arezzo-Ascoli (ore 15:00)

Avellino-Pisa (ore 15:00)

Empoli-Juve Stabia (ore 15:00)

Hellas Verona-Carrarese (ore 17:15)

Palermo-Vicenza (ore 19:30)